Новосибирск, 19 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 19 августа, прокомментировал информацию о сборе подписей за его отставку. Он отметил, что пока избирком не принял никакого решения, любой сбор подписей носит незаконный характер.

Анна Алябьева ИА REGNUM Анатолий Локоть

Напомним, ранее депутат горсовета Игорь Украинцев сообщил, что городская избирательная комиссия приняла документы инициативной группы по отзыву мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

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«Избирательная кампания, взявшая на вооружение подобный алгоритм и подобные технологии, использует технологии сетевых компаний. Эти технологии пришли из бизнеса, мы, ставя подписи, отдаем свои персональные данные в чужие руки. Существует закон о сохранении персональных данных, а здесь требуют не только личную подпись, адрес, паспортные данные, но и СНИЛС, данные ИНН. Надо задать себе вопрос, как они (данные) будут использоваться», — приводит слова мэра сайт «Все новости Новосибирской области».

Он отметил, что такую политическую атаку во время избирательной кампании по выборам в Государственную думу можно назвать чёрным пиаром.