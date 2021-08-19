Калуга, 19 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Более 200 тысяч гектаров регионального лесного фонда поставлено на государственный кадастровый учёт с начала 2021, сообщили 19 августа корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Около 200 тыс. земель калужских лесов поставили на кадастровый учёт в 2021 году

Границы установлены на общей площади около 860 тысяч гектаров, что составляет 68% земель лесного фонда. Кадастровый учёт выполнен в Калужском, Еленском, Боровском, Жуковском и Думиничском лесничествах. Завершаются работы в Износковском, Мещовском, Людиновском, Юхновском и Жиздринском лесничествах.

Все обособленные участки можно увидеть на публичной кадастровой карте. Цель данной работы — противодействие самовольным захватам и ведению незаконной деятельности в лесах.