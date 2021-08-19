Тункинский район, Бурятия, 19 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Спасатели в Бурятии выдвинулись на помощь туристам из Московской области, застрявших в труднодоступной местности в Тункинском районе. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Цитата из к/ф «Восточные Саяны. Тофалария: сплав по рекам Мурхой – Гутара – Тагул». реж Владимир Медведев. 2018. Россия

По данным ведомства, в ночь на 18 августа в 70 км от села Зун-Мурино на реке Мурино поднялась вода. В результате катамараны туристов уплыли.

«Вернуться можно только на лодках вниз по реке, ведь реку окружает труднодоступная местность, поэтому туристы по спутниковой связи обратились к спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы», — отметили в агентстве.

Быстро установить местонахождение туристов помогло то, что они заранее зарегистрировали свой маршрут. Спасатели в настоящее время находятся в пути.

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