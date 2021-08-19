Ижевск, 19 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 19 августа прививку от коронавируса сделали 324 127 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 267 907 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 412 жителей республики. 10 035 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделал 12 451 человек, за сутки количество ревакцинированных увеличилось на 2060 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 августа в регионе провели 1 494 972 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5356 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3227 исследований.

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