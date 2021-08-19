Тирасполь, 19 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В ходе 657 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 76 случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 51 578 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 887 человек, в том числе 30 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1265 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не зарегистрировали.

Днём ранее в Приднестровье провели 567 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 46 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 54 человека.

Стоит отметить, что минздрав ПМР в рамках профилактики пандемии рекомендовал руководителям государственных и частных организаций организовать удалённую работу для сотрудников старше 65 лет, для тех, у кого хронические заболевания или снижен иммунитет, а также для беременных женщин.