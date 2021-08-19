Пенза, 19 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Пензе прошли мероприятия, посвященные 40-летию со дня создания зоопарка. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры региона коллективу учреждения была вручена «Благодарность Губернатора Пензенской области».

AAA333 Пензенский зоопарк

На празднике присутствовал врио главы области Олег Мельниченко. В приветственной речи он подчеркнул, что зоопарк по праву является жемчужиной Пензы.

«В некоторых регионах такие проекты, как зоопарк, перестали существовать. И очень важно, что у нас он был сохранен. Пензенский зоопарк является точкой притяжения горожан, людей из муниципальных районов и соседних областей. Хочу отметить, что порядка 250 тысяч посещений в год — это достаточно много», — отметил он.

Затем Олег Мельниченко добавил, что вспоминает те времена, когда учился в школе и приходил сюда, готовился к этому событию.

«Пензенский зоопарк — это из детства. Воспоминания, когда был школьником, учился, приходил сюда. К этому дню готовились. Целая история — лимонад, мороженое, животные… Это всегда светлая страница», — дополнил он.

Зоопарк в Пензе открыли в 1981 году. С 1997 года он является членом Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) и принимает участие в ряде программ этой организации. В 2012 году в зоопарке на выделенные бюджетные средства провели глобальные реконструкции: восстановили и капитально отремонтировали вольеры животных, административные здания и подсобные помещения. Обновленный зоопарк открыл свои двери для посетителей в День защиты детей, 1 июня 2015 года.

В настоящее время в зоопарке можно увидеть 197 видов животных и птиц (3661 экземпляр).

ИА REGNUM напоминает, в мае 2021 года в черте города Пензы было подтверждено место гнездования орлана-белохвоста. На момент обследования в гнезде находились два оперившихся птенца.

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