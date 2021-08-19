Североморск, Мурманская область, 19 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Лётчики-истребители и обслуживающий персонал аэродрома Североморск-3 успешно перебазировали боевые самолёты и специальную технику на аэродром авиационной базы объединения ВВС и ПВО Северного флота (СФ) ВМФ России. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Морская авиация Северного флота

пресс-служба СФ «Причиной перебазирования стала плановая реконструкция взлётно-посадочной полосы на аэродроме базирования».

Как следует из сообщения, в течение нескольких месяцев лётчики палубных истребителей армии ВВС и ПВО СФ будут осуществлять полёты с аэродрома Североморск-1. Ранее на нём уже была завершена реконструкция.

Как сообщало ИА REGNUM, в России к концу 2021 года специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ планируют ввести в эксплуатацию три тысячи зданий и сооружений.

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