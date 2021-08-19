Токио, 19 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Издательство Square Enix выпустило 13-минутную запись геймплея из игры Life is Strange: True Colors. Она была опубликована на официальном YouTube-канале франшизы Life is Strange.

Скриншот с YouTube Life is Strange: True colors

В ролике показано, как главная героиня проекта Алекса изучает музыкальный магазин и знакомится с другими персонажами: Стеф и Райаном. Напомним, что релиз Life is Strange: True Colors состоится 10 сентября 2021 года.

Игра расскажет о молодой девушке, обладающей сверхъестественными способностями. В частности, она умеет «видеть» настроение других людей и манипулировать им.