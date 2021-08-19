В Ленобласти согласовали строительство ВСМ «Москва — Петербург»
Санкт-Петербург, 19 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал прохождение высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Санкт-Петербург» по Ленобласти и создал рабочую группу по реализации проекта на территории региона. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе губернатора.
Трасса в Ленинградской области пройдет по Тосненскому району. Ее протяженность в границах региона составит 76 километров. В Ленобласти планируется строительство одной пассажиро-технической станции — Жаровская. После согласования со стороны губернатора ОАО «РЖД» начнет инженерные изыскания для точного закрепления коридора прохождения железнодорожной магистрали по землям Ленинградской области.
Новую магистраль начнут возводить в 2022 году и планируют целиком построить к 2027 году. Петербургский участок трассы предполагается построить к концу 2024 года. Общая протяженность ВСМ составит 679 километров.
«Ключевыми условиями Ленинградской области при выполнении работ для ОАО «РЖД» являются безопасность для окружающей среды и удобство наших граждан, поэтому в наиболее уязвимых местах магистраль пройдет по эстакаде. Это значительно уменьшит полосу отвода, а при пересечении с автомобильными дорогами будут построены путепроводы», — отметил зампредседателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.
Напомним, после ввода ВСМ время поездки между Москвой и Петербургом сократится с 4 до 2,5 часов, а максимальная скорость движения поездов составит 400 километров в час.
Читайте также: Одобрено комплексное развитие Санкт-Петербургского транспортного узла