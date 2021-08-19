Пермь, 19 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор в отношении председателя жилищно-строительного кооператива. Мужчина признан виновным оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщает СУ СКР по региону.

Ictsd.org Газ

В середине марта 2020 года в одной из квартир жилого дома семья из трех человек отравилась угарным газом. Во время работы газового водонагревателя произошел рост концентрации окиси углерода. Острое отравление получили 39-летняя женщина и ее дети в возрасте шести и 14 лет.

Установлено, что 17 октября 2019 года председатель ЖСК заключил договор с подрядной организацией о выполнении работ по осмотру и чистке общедомовых вентиляционных каналов, но не обеспечил включение в данный договор работ по осмотру и очистке дымоходов, предназначенных для отвода продуктов горения при работе внутриквартирного газового оборудования, в связи с чем указанные работы в течение длительного времени не проводились.

Суд назначил главе кооператива 300 часов обязательных работ.