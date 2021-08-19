Ижевск, 19 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 14 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также 14 летальных случаев.

Департамент здравоохранения ЯО Аппараты ИВЛ

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Скончались женщины в возрасте 57, 69, 72, 74, 75 и 82 года, а также две 81-летних женщины, двое 71-летних мужчин и мужчины в возрасте 67, 69, 72 и 76 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1410 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 августа выявили 216 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 213 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 43 874 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6675 жителей.

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