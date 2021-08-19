Селенгинский район, Бурятия, 19 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Бурятии вынесли приговор жителю Селенгинского района, обвиняемого в совершении преступления экстремистского характера. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

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Тогда он отделался штрафом в размере 10 тыс. рублей. Однако спустя несколько месяцев он вновь разместил в соцсети изображения и надписи, «направленные на возбуждение ненависти и вражды к лицам одной из национальностей и вероисповедания».

«Узнав о возбуждении уголовного дела, он поспешно удалил страницу и приложение с мобильного телефона, однако содержание его публикаций зафиксировано при проведении оперативных мероприятий сотрудниками центра противодействия экстремизму МВД Бурятии и сотрудниками УФСБ Бурятии», — отметили в управлении.

В ходе следствия мужчина признал вину и раскаялся, в связи с чем суд рассмотрел дело в особом порядке. В результате подсудимый был признан виновным и приговорён к 2,5 годам лишения условно.

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