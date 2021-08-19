Москва, 19 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Власти Москвы сократили продолжительность проверки документов застройщиков в два раза. Время проверки уменьшится с 20 до 10 рабочих дней, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Застройщик

Все контрольно-надзорные мероприятия в отношении московских застройщиков будут включаться в единый реестр. Новые правила начнут действовать не позднее 1 января 2022 года.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, изменения в работе ведомства вызваны новыми законодательными актами. «Сокращение сроков не повлияет на качество проверок застройщиков», — отметила Пятова

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 19 госуслуг, получаемых застройщиками в бумажном, переведены в режим онлайн.

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