Ижевск, 19 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 19 августа выявили 216 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 213 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 43 874 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 43 ребенка в возрасте до 14 лет и 38 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 200 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 35 789 человек. Скончались 1410 человек. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 14 летальных случаев, накануне скончались также 14 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6675 жителей. Из числа получающих лечение 5692 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1221 человек — в состоянии средней степени тяжести, 322 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 18 августа в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 323 715 человек. Второй компонент препарата получили 257 872 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Прививку вакциной «Спутник лайт» сделал 10 481 человек.

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