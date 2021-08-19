Пекин, 19 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Chery совместно с компанией Shandong Qihe County выпустил серийную версию компактного электрического автомобиля EC1 под новым брендом Costin. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Insideevs.uol.com Costin EC1

Новинка представляет собой перелицованную модель Chery eQ1. Изменился только кузов автомобиля. Габаритные размеры машины составляют 3226×1676×1556 мм, а её колёсная база равна 2150 мм.

В качестве силового агрегата у модели установлен электромотор максимальной мощностью 34 л. с. Запас хода электрокара на одном заряде составляет 200 км.

На данный момент EC1 проходит сертификационные испытания. Производство серийной модели стартует в сентябре нынешнего года.

Ранее дилеры компании Chery в России приступили к продаже «умной» версии кроссовера Tiggo 8 Pro с системой помощи водителю ADAS (advanced driver-assistance systems). Стоимость бюджетной комплектации кроссовера составляет два миллиона рублей.

Читайте также: Chery представила новый хэтчбек QQ Ice Cream