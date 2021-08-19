Симферополь, , 09:55 — REGNUM 19 августа — драматическая и неоднозначная дата новейшей истории России, об этом написал на странице в социальной сети глава Республики Крым Сергей Аксёнов 19 августа, в 30-летнюю годовщину событий августа 1991 года.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Тридцать лет назад произошли события, которые одни называют «августовским путчем», а другие считают последней, отчаянной попыткой спасти СССР. События августа 1991 года ускорили распад Советского Союза, которому наш президент дал исчерпывающую оценку: это крупнейшая геополитическая катастрофа двадцатого века. Ее последствиями стали и кровопролитные конфликты на постсоветском пространстве, в числе которых и война на Донбассе, и разгул пещерного национализма в бывших республиках, и сломанные судьбы миллионов людей», — написал Аксёнов.

По мнению главы Крыма, большинство простых людей, выступивших против ГКЧП, вряд ли думали, чем это обернется для страны, но, уверен Аксёнов, не факт, что победа ГКЧП могла бы предотвратить катастрофу.

«Главной проблемой ГКЧП было отсутствие настоящих, ярких лидеров, обладающих стратегическим мышлением и сильной политической волей. Способных сформулировать и предложить людям мощные и привлекательные идеи, которые могли бы стать основой созидательных, а не разрушительных реформ. И только после того, как страну возглавил такой лидер — наш президент — деструктивные процессы в обществе удалось остановить, и Россия начала путь к возрождению», — считает Аксёнов.