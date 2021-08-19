Москва, 19 августа, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Осенью 2021 года случаев гриппа и ОРВИ будет больше, чем годом ранее. Об этом в интервью радио Sputnik заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Med-instrukcia.ru Грипп

«В этом сезоне, скорее всего, гриппа и ОРВИ будет больше, хотя все равно значительно меньше, чем бывало в обычные сезоны. Тем не менее, и такие риски можно предотвратить, поэтому я рекомендую пройти вакцинацию от гриппа», — сказал Крючков.

По его словам, осенью 2020 года случаи гриппа фиксировались реже обычного, поскольку этому способствовали санитарно-эпидемиологические меры против коронавируса.

Специалист подчеркнул, что в августе привиться от гриппа «нужно точно»: «Наиболее важна прививка против гриппа для пожилых людей и для людей, ослабленных хроническими заболеваниями. Тут полное совпадение с такими же группами риска для коронавируса».