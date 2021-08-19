Новокузнецк, Кемеровская область, 19 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отчитал руководителя администрации Центрального района Николая Маслова из-за жалобы на состояние улицы Кирова. Информация поступила во время эфира передачи «Утро с мэром».

(сс) Alexey Volchenko Стела Новокузнецк

«У нас есть такая традиция, она негласная, нигде не прописана: каждый глава района определяет по квадратам зону ответственности. Они разлиновывают по квадратам свой район и на каждую соту определяет ответственного, который едет на работу и не просто думает о чём-то своём, о сокровенном, а едет и осматривает. Либо видит там что-то и сразу подрядчику выдаёт своё задание или решение. Так вот у Маслова этот человек не работает, и Маслов сам работает неудовлетворительно в отношении улицы Кирова. Улица Кирова — это центральная, я бы сказал, улица, по которой передвигаются сотни тысяч человек», — цитирует сайт Gazeta.a42.ru Кузнецова.

Глава города подчеркнул, что улица должна быть «в крайне идеальном состоянии».