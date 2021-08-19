Токио, 19 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Приключенческая игра с открытым миром Pokemon Legends: Arceus получила новый геймплейный трейлер. Его опубликовали на официальном YouTube-канале медиафраншизы Pokemon.

Скриншот с YouTube Pokemon Legends: Arceus

В Pokemon Legends: Arceus игроки смогут свободно перемещаться по региону Хисуи, ловить новых покемонов и соревноваться с другими тренерами. Также, согласно кадрам из трейлера, у персонажей геймеров появится возможность ездить верхом.

Ожидается, что релиз Pokemon Legends: Arceus состоится 28 января 2022 года. Игра будет доступна на гибридной консоли Nintendo Switch.