Сеул, , 09:54 — REGNUM В течение последующих десяти лет правительство Южной Кореи намерено выделить 1,6 трлн вон (~$1,37 млрд) на разработку базовых технологий создания военных спутников. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, данный план является частью серии мер, направленных на повышение обороноспособности страны.

Известно, что контроль за реализацией плана будет осуществлять целевая группа, которая сосредоточится на подготовке правовых и институциональных оснований создания космической оборонной промышленности, решении организационных и кадровых вопросов.

В состав группы входят представители министерства обороны, Объединённого комитета начальников штабов, Управления программ оборонных закупок и Агентства оборонных разработок (ADD).