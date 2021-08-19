Ханты-Мансийск, 19 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (38 случаев), сообщает 19 августа региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 162 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 19 августа в Югре зарегистрировано 68 686 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 64 820 человек, 1028 пациентов с COVID-19 скончались.