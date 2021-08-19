Названа доля существующих в режиме зомби российских компаний
Москва, 19 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В России доля компаний обрабатывающей промышленности, которые можно отнести к категории «зомби», составляет около 15%. Об этом сообщил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
К категории «зомби» относят убыточные предприятия, у которых ежемесячно падают объемы производства, снижается спрос и есть проблемы с занятостью.
Свои расчеты специалисты произвели на основании опроса руководителей крупных и средних промышленных компаний из 82 регионов страны. Отмечается, что в строительстве и торговле данный показатель держится на уровне 17−18%.
Как сообщало ИА REGNUM, как следует из результатов исследования сервиса по поиску работы Superjob, по несколько вакансий с зарплатой свыше 100 тыс. рублей готовы предложить в августе в российских регионах, в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн жителей.
Согласно полученным результатам, наиболее высокооплачиваемой вакансией текущего месяца в регионах РФ является пост руководителя филиала строительной компании в Пензе, зарплата которого составляет до 250 тыс. рублей.
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