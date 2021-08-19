Москва, 19 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В России доля компаний обрабатывающей промышленности, которые можно отнести к категории «зомби», составляет около 15%. Об этом сообщил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Цитата из компьютерной игры Metro Exodus Зомби

К категории «зомби» относят убыточные предприятия, у которых ежемесячно падают объемы производства, снижается спрос и есть проблемы с занятостью.

Свои расчеты специалисты произвели на основании опроса руководителей крупных и средних промышленных компаний из 82 регионов страны. Отмечается, что в строительстве и торговле данный показатель держится на уровне 17−18%.

«Как правило, подобные экономические агенты, работающие даже с отрицательной добавленной стоимостью, сосредоточены в малых и моногородах и финансируются в том числе за счет патернализма местных властей», — цитируют исследование ВШЭ «Ведомости».

Как сообщало ИА REGNUM, как следует из результатов исследования сервиса по поиску работы Superjob, по несколько вакансий с зарплатой свыше 100 тыс. рублей готовы предложить в августе в российских регионах, в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн жителей.

Согласно полученным результатам, наиболее высокооплачиваемой вакансией текущего месяца в регионах РФ является пост руководителя филиала строительной компании в Пензе, зарплата которого составляет до 250 тыс. рублей.

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