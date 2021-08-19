Пермь, 19 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Перми автоинспекторы проводят проверки водителей электросамокатов. По состоянию на 18 августа проверено 759 электросамокатов, 347 водителей которых привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает Пермская Госавтоинспекция.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

Особое внимание при проверках уделяется центральной части Ленинского и Дзержинского районов города. В УГИБДД отмечают что граждане (и взрослые, и дети), использующиеся в качестве средства передвижения электросамокат, зачастую нарушают правила дорожного движения. В результате, они создают угрозу своему здоровью и здоровью окружающих.

Госавтоинспекторы напоминают о том, что электросамокаты с номинальной максимальной мощностью более 0,25 кВт приравниваются к мопедам и обязывают иметь водительские права и использовать шлем.