Волгоград, 19 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Завершился приём документов от абитуриентов в колледжи и техникумы Волгоградской области. В профучреждения подали заявления почти 28 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

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Организации, реализующие программы среднего профессионального образования, предложили выпускникам школ свыше 140 направлений подготовки. На некоторые специальности конкурс доходил до четырёх человек на место. В целом, в колледжи и техникумы региона подано более 27,8 тысячи заявлений. Ссузы составляют рейтинги абитуриентов, начали зачисление студентов.

В 2021 году в волгоградских профучреждениях выделено порядка 10,4 тысячи бюджетных мест.