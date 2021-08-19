Челябинск, 19 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Челябинской области обнаружили 19 тонн нектаринов, которые оказались заражены опасным карантинным вредителем. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Нектарины

Продукция поступила из Узбекистана. В ходе фитосанитарного контроля во фруктах была обнаружена персиковая плодожорка. Владельцу груза было предписано либо обеззаразить продукцию, либо вернуть в Узбекистан. Он выбрал первый вариант.

Если после обеззараживания лабораторные исследования подтвердят уничтожение вредителя, то управление разрешит реализацию этих фруктов.