Москва, 19 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Безработица в ключевых экономических державах мира, включая Россию, уверенно пошла на спад. Страны увеличивают бюджетные расходы на инфраструктуру и принимают эффективные меры по стимулированию потребления, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика России

«Масочный режим стал давно отработанной новостью, а всплеск заболеваний пандемией лишь периодически давит чаще всего на сырьевые активы.

Экономика в странах ЕС и США, просевшая в прошлом году еще больше, чем российская, к концу 2021 года покажет еще более динамичное и бодрое восстановление.

Рост числа заболевших вряд ли сегодня омрачит настроения инвесторов и бизнеса. Ревакцинация населения США теперь станет обязательной процедурой спустя восемь месяцев после прохождения полного курса вакцинации.

Пока бизнес и население уверены, что все под контролем. Сегодня возможное снижение S&P 500 больше зависит не от эпидемиологической обстановки в США, а от возможного повышения процентных ставок ФРС.

Общий уровень вакцинации в России уже дотягивает 30% от населения страны. При первых ограничительных послаблениях правительства еще с самого начала весны можно было наблюдать восстановление деловой активности по всей России.

Залить «вертолетными» деньгами российских граждан не получится, сегодня в этом нет острой необходимости. На фоне успехов вакцинации растет экономическая активность и потребительский спрос у населения и промышленности.

Региональные и федеральные власти России внимательно учли настроения граждан и бизнеса в выработке и принятии решений. Очевидно, что эффективный выход из рецессии невозможен только в формате работы на «удаленке».

Взаимосвязь между уровнем вакцинации, заболеваниями и ростом экономики, вероятно, будет ослабевать уже осенью. ВВП России в 2020 году снизился на 3% к 2019 году.

В 2021 году ВВП страны может подрасти почти на 5%, важно при этом, чтобы Россия не столкнулась с новыми геоэкономическими шоками, развитие такого минорного сценария пока маловероятно», — высказал свое мнение экономист.

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