Новосибирск, 19 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Новосибирске после травмирования женщины в аквапарке организована доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что 18 августа в аквапарке по улице Республиканская в Дзержинском районе 31-летняя местная жительница при спуске с горки зацепилась ногой за торчащее железо и повредила ногу», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное.