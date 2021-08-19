Воронеж, 19 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Мера пресечения в виде подписки о невыезде избрана в отношении гендиректора ООО «Левобережные очистные сооружения», подозреваемого в мошенничестве, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пресс-служба администрации Воронежа Очистные сооружения

Как уточняется, подозреваемый активно сотрудничает со следствием, в связи с чем ему выбрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

«Следователем СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу в связи с активным сотрудничеством со следствием подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного 4 статьи 159 УК РФ избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде», — прокомментировали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы сообщили о задержании гендиректора ООО «ЛОС» по подозрению в мошенничестве на сумму в два миллиона рублей при транспортировке и приеме на очистку сточных вод. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество», санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Отметим, к ЛОС были претензии со стороны жителей Воронежа, властей, надзорных органов из-за невыносимого запаха фекалий, который были вынуждены терпеть горожане с 2018 года.