Канберра, 19 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. С 30 августа жители Австралии в возрасте 16—39 лет смогут привиться от COVID-19 в обычном порядке. Таким образом, в ближайшее время на территории страны ковид-вакцина станет доступной для всего взрослого населения. Об этом 19 августа в ходе пресс-конференции пообещал премьер-министр Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

Kristy Robinson Скотт Моррисон

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В то же время Моррисон отметил, что сейчас 16—39-летние австралийцы не могут записаться на вакцинацию. Онлайн-бронирование станет доступным чуть позднее.

«Мы сообщим, когда можно будет записаться на прием. Но сегодня это пока невозможно. Мы сообщим, когда наступит время, в течение следующей недели», — пообещал премьер-министр.

19 августа каждый второй австралиец получил прививку от COVID-19.