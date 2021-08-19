Ростов-на-Дону, 19 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону продолжается гибель диких уток на реке Темерник. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве природных ресурсов и экологии.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Утки в воде

В районе дачного товарищества «Импульс» специалисты выявили гибель ещё четырёх особей утки. При этом гибель рыбы, других птиц, земноводных, рептилий и насекомых на реке не установлены.

Версия о гибели уток от птичьего гриппа или отравления химическими веществами не подтвердилась. Назначены дополнительные исследования.