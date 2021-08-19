Тюмень, 19 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Уволен по выслуге лет бывший руководитель УГИБДД Тюменской области Александр Селюнин, который на данный момент находится в СИЗО по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает РБК.

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Согласно тексту приказа, опубликованному изданием, с Александром Селюниным расторгли контракт по пункту 4 части 2 статьи 82, то есть по выслуге лет, дающей право на получение пенсии.

Напомним, в отношении уже экс — начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области Александра Селюнина и его посредника возбуждено уголовное дело о выдаче за взятки водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов. Селюнин подозревается в шести преступных эпизодах по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), посредник подозревается в аналогичных эпизодах преступлений по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).