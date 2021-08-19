Канберра, 19 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Правительство Австралии все еще ожидает предварительного ответа от профильной технической консультативной группы по борьбе с пандемией COVID-19 (ATAGI) о том, должны ли дети в возрасте от 12 до 15 лет прививаться от COVID-19. Об этом 19 августа в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

Minrex.gob.cu Вакцинация

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«У нас будет еще что сказать по этому поводу, как только мы получим предварительную рекомендацию от ATAGI», — отметил Моррисон.

«К вакцинации детей мы относимся очень серьезно и делаем это очень осторожно», — добавил премьер-министр.

В случае положительного ответа от ATAGI Моррисон пообещал, что его правительство подготовит все необходимые планы по развертыванию вакцин.

Отметим, что в Австралии детей от COVID-19 прививают уже сейчас. Однако это делается при условии, что они входят в группу риска.