Пенза, 19 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Пензе на Олимпийской аллее открыли веревочный парк «Союз» протяженностью более 860 метров. Он является самым большим в Поволжье. Накануне врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко посетил парк и оценил его масштабы.

Pnzreg.ru Верёвочный парк в Пензе

Новое городское пространство включает прогулочную зону, места для отдыха, качели, игровые и спортивные площадки, а также веревочный парк с пятью маршрутами — детский (бесстраховочный), легкий, средний, взрослый и экстремальный. Название трассам дали в честь 60-летия первого полета человека в космос: «Гагарин», «Ракета», «Белка и Стрелка».

Для размещения всех объектов были использованы только свободные участки, ни одно дерево не срубили.

Олег Мельниченко осмотрел места отдыха и положительно оценил реализованный проект.

«Я бы не возражал, чтобы такие инициативы появились и у других пензенских застройщиков. Подобные проекты будем поддерживать, они идут на благо всем — и компаниям, и людям, и области», — отметил он.

Пообщавшись с посетителями парка, Олег Мельниченко заявил, что уже в этом году в рамках новой программы благоустройства дворов планируется установить 30 новых площадок в областном центре, и в течение ближайших лет эта работа продолжится. Также будут реализованы проекты по благоустройству общественных пространств.

«Начнем работы по очистке пруда, расположенного около 6-й горбольницы. В будущем там будет организована новая зона отдыха с набережной», — добавил врио главы Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, в городах Пензенской области запускается новая программа благоустройства дворов многоквартирных домов. Программа рассчитана на пять лет. На средства, выделенные в 2021 году, запланировано благоустроить свыше 30-ти дворовых территорий в городе Пензе, более 15-ти в Кузнецке, порядка 5−7 в каждом из городов — Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове и Белинском.

Читайте также: В Пензенской области запускают программу благоустройства дворов