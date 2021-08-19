Ульяновск, 19 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Ульяновский автозавод представит новую модель 5 сентября 2021 года к 80-летию предприятия. Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

Uaz.ru Внедорожник УАЗ «Патриот»

Именно с дебюта новой модели начнётся программа праздничных мероприятий автокомпании. Отмечаться, что юбилей будет проходить в подмосковном развлекательном комплексе X-Land. Число приглашений на празднование 80-летия отечественной марки ограничено.

Для того, чтобы попасть на мероприятие, нужно указать в личном сообщении модель и VIN своего УАЗа, а также E-mail и номер телефона. Однако получат приглашения только первые зарегистрировавшиеся.

Ранее компания MW Motors представила на рынке Чехии электрическую версию внедорожника УАЗ «Хантер» с синхронным электромотором на постоянных магнитах мощностью 163 л. с. (600 Нм).

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