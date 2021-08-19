Токио, 19 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Сети появился новый геймплейный трейлер игр Pokemon Brilliant Diamond и Pokemon Shining Pearl. Его опубликовали на официальном YouTube-канале медиафраншизы Pokemon.

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В ролике показаны путешествия по миру игры, ловля покемонов и сражения с тренерами-соперниками. Ожидается, что релиз Pokemon Brilliant Diamond и Pokemon Shining Pearl состоится 19 ноября 2021 года.

Добавим, что Brilliant Diamond и Shining Pearl являются ремейками игр Pokemon Diamond и Pokemon Pearl, релиз которых состоялся ещё в 2006 году. Сообщается, что новая версия популярных проектов станет эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch.