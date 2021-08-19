Муйский район, Бурятия, 19 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В реке Муя на севере Бурятии утонул турист из Кемеровской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, его товарищи обратились поисково-спасательную службу 18 августа.

Горная река

Как отмечается, команда из троих туристов сплавлялись по реке, не зарегистрировав маршрут.

«Их катамаран перевернулся, в результате чего мужчина 1963 года рождения не смог выплыть. Его товарищи самостоятельно добрались пешком до с. Таксимо и обратились за помощью спасателей», — отметили в ведомстве.

В настоящее время решается об организации поисков тела погибшего.

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