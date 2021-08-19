Красноярск, 19 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 453 случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 99 757. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Из 453 случаев заражения в краевой столице был зафиксирован 91 (темп прироста 0,3%), в Норильске — 64 (1,3%), в Минусинске — 31 (0,9%), в Ачинске — 29 (0,5%), в Шарыпово — 19 (1,1%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Богучанском — 22 (1,2%), Ужурском — 15 (1,2%) и Курагинском — 14 (0,9%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взяты 3173 (+7) человека, сняты с наблюдения — 3326 (-25). Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 38 655 (-153) человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 23 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция».