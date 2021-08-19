Кемерово, 19 августа, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Кемерове на сегодняшний день, 19 августа, вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 168 741 человек. Об этом сообщила мэрия города.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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«Из них 41 802 относятся к возрастной группе старше 60 лет», — уточнили в городской администрации.

Горожанам напомнили, что сделать прививки от коронавируса может любой желающий в возрасте от 18 лет — наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед вакцинацией.