Киев, , 09:40 — REGNUM Украине следует построить много ракет для того, чтобы иметь возможность вести войну на чужой территории. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Иван Заец во время круглого стола «Независимая Украина: вызовы внешние и внутренние», сообщило информационное агентство «Укринформ».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории», — сказал он.

Заец убеждён, что Украина может воевать на территории «противника», в частности ракетами и информационным оружие.

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия выразил сожаление, что после распада СССР у Украины отобрали ядерное оружие, лишив её возможности «шантажировать мир».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что законодательство Украины якобы допускает размещение на территории страны американских ракет противовоздушной обороны. Позже власти Украины «отыграли» назад заявление чиновника, заявив о «гипотетическом» характере его рассуждений.

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