Пермь, 19 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Перми в 2022 году планируют запустить одну основную и одну дополнительную печь крематория. Деньги на это в бюджете предусмотрены. Информация об этом опубликована на сайте гордумы.

Jambonewspot.com Крематорий

Ранее мэрия рассматривала концессионные предложения по строительству крематория, но цена концессии была больше, чем потратил бы бюджет. Сейчас намерены провести обследование недостроенного здания крематория, чтобы получить заключения и понять, какие средства потребуются для возобновления строительства.

Напомним, решение о строительстве крематория на кладбище «Восточное» в Перми было принято еще в 2001 году. Проект начали реализовывать в 2013 году. Однако до сих пор комплекс остаётся недостроенным.