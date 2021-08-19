Челябинск, 19 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Челябинской области зарегистрировано за сутки ещё 383 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 81 918 заразившихся. Выздоровели 71 299 граждан.

Больных COVID-19 насчитывается 6815 человек. За сутки скончался от этой болезни ещё 21 пациент.