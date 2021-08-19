Токио, 19 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Многопользовательская экшен-игра Pokemon UNITE выйдет на мобильных устройствах. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале проекта.

Скриншот с YouTube Pokemon UNITE

Ожидается, что релиз Pokemon UNITE на iOS‑ и Android-платформах состоится 22 сентября 2021 года. Предварительная регистрация уже доступна в сервисах App Store и Google Play Store.

Напомним, что Pokemon UNITE — это игра в жанре MOBA (многопользовательская онлайн боевая арена) от компании TiMi Studio Group. Её оригинальный релиз состоялся в июле 2021 года на гибридной консоли Nintendo Switch.