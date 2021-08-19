Ростов-на-Дону, 19 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Чёрной дырой назвал Ростовскую область российский певец и композитор Юрий Лоза. Нелестные отзывы о состоянии трассы М-4 «Дон» он оставил на своей странице в Facebook после того, как больше суток добирался из Керчи в Москву.

Ромашова Елена Трасса М-4

«Короче, мне думается, что трасса М-4 «Дон» не будет построена никогда! И всё от того, что сейчас она вся перекопана, а дорожники приступили к переделке и перекладке того, за что бодро и пафосно отчитались несколько лет назад. Данный процесс не остановить, потому что для ремонтников это вечная «кормушка». Направление, конечно, будет эксплуатироваться, но назвать его трассой язык не повернётся даже у самого неисправимого оптимиста», — написал Лоза.

В одном из комментариев певец отметил: «Ростовская область — это чёрная дыра».

ИА REGNUM отмечает, что протяжённость федеральной трассы М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск составляет 1 543 км. В 2010 дорога была передана в доверительное управление государственной компании «Автодор».