Сухум, 19 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. 135 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 18 августа в ходе 481 медицинского исследования. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 223 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 50 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 23 948 носителей SARS-CoV-2. Из них 19 408 признаны выздоровевшими, в том числе 23 — за последние сутки. Всего в стране скончались 354 пациента с диагнозом COVID-19, из которых четверо — в течение последних суток.

Днём ранее в Абхазии выявили 162 новых носителя коронавируса в результате 528 исследований. Выздоровевшими медики признали 178 человек, скончались пять пациентов с COVID-19.

Напомним, в Сухуме 18 августа был развёрнут мобильный госпиталь Минобороны России на 100 мест. Российские военные медики помогут абхазским коллегам лечить пациентов с COVID-19.