Сидней, Австралия, 19 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Жительница Сиднея купила счастливый лотерейный билет, который принес ей 11 миллионов австралийских долларов ($7,9 млн). Сама она призналась в разговоре с журналистами, что посчитала свой выигрыш «идеальным отвлечением» от локдауна, который действует на территории Сиднея и его окрестностей уже несколько недель. Об этом 19 августа сообщил телеканал Nine News.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

Как оказалось, женщина, пожелавшая остаться неизвестной, приобрела единственный выигрышный билет в Австралии от лотереи Oz Lotto. Розыгрыш призов состоялся 17 августа, и она выиграла джекпот в размере 11 002 697,57 австралийских долларов.

Представитель компании, проводившей лотерею, сказал журналистам Nine News, что одному из местных сотрудников потребовалось некоторое время, чтобы убедить ошеломленную женщину, что ее билет оказался выигрышным, когда она проверила мобильное приложение утром 19 августа.

«Я всегда хотела иметь свой собственный дом и иметь возможность обеспечивать свою семью. И теперь я определенно смогу все это сделать», — поделилась своими планами победительница в разговоре с журналистами Nine News.