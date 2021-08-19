Москва, , 09:31 — REGNUM Ситуация в здравоохранении Украины — лишь один, особенно показательный в нынешней эпидемиологической ситуации пример «успехов» внешнего управления страной. В этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель председателя «Боевого братства», депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин:

Народ Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я родился и вырос в Мариуполе, и как подавляющее большинство моих земляков, 30 лет назад не по своей воле оказавшихся в другой стране, знаю, что мы один народ. То, что происходит на Украине, не может быть безразличным для нас.

Трагедия Украины в том, что алчные самовлюбленные политики принесли её в жертву своим интересам, сделав пешкой в чужой игре против России. Когда она свою роль сыграет, её отбросят, как афганцев с вылетающего из Кабула самолёта.

Ситуация в здравоохранении лишь один, особенно показательный в нынешней эпидемиологической ситуации, пример «успехов» внешнего управления страной. Так называемая реформа Ульяны Супрун, гражданки США, по американским лекалам, изначально провозглашала своей целью «декоммунизацию здравоохранения», вплоть до «декоммунизации домашних аптечек», из которых предписывалось изгнать мазь Вишневского и зеленку.

Яркий пример того, что люди в этой политической реформе никого не волнуют: известный украинский врач-педиатр доктор Комаровский отказался от врачебной практики из-за запрета использовать русский язык.

Резкое сокращение числа больниц и медицинских работников привело к разрушению медицины и к абсолютной неготовнтсти страны к вызову пандемии. Госпожа Супрун кокетливо называла себя «Доктор Смерть». По её словам — для советской системы здравоохранения.

На деле — для украинцев, которые стали подопытными кроликами для американских демократических экспериментаторов. Сегодня число заболевших коронавивирусом растёт, врачей и больничных коек не хватает, с выплатами врачам проблемы, медицинской инфраструктуры, по признанию самого Зеленского, нет».

Напомним, ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что на Украине в преддверии её 30-летия плохо всё, а с системой здравоохранения плохо вдвойне. По его мнению, корни проблем лежат в суицидальном стремлении украинских властей во что бы то ни стало примкнуть к западному миру.

Читайте также: Система здравоохранения Украины развалена и уже не восстановится — эксперты