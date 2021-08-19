Новосибирск, 19 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Кировском районе Новосибирска — в микрорайоне Просторный — возобновлено строительство детского сада. Новый детский сад на улице Шевелева на 265 мест должен был снизить нагрузку на единственный действующий здесь детсад, но в мае финансирование строительства неожиданно прервалось. Об этом ИА REGNUM сообщили в Законодательном собрании Новосибирской области.

Yarregion.ru Строительство детского сада

«В Кировском районе в последнее время построено много детских садов, но в этом микрорайоне — в Просторном — действует пока только один, а потребность в местах огромная. Люди постоянно к нам обращаются с вопросом: «Когда откроют ещё детские сады?» Сегодня им приходится возить детей на Северо-Чемской жилмассив, на улицу Оловозаводскую», — прокомментировал депутат Заксобрания региона Вениамин Пак.

По плану сдача детского сада планировалась ещё в декабре 2021 года. Но в мае 2021 года застройщик был вынужден прекратить работы из-за прекращения финансирования.

Как уточнили в региональном парламенте, в ходе совещания на стройплощадке сегодня, 19 августа, достигнута договоренность, что пока все работы подрядчик выполнит за свой счёт, фактически в кредит. Долги перед ним город закроет сразу после получения положительного решения госэкспертизы. Представители депутатского корпуса пообещали максимально ускорить этот процесс.