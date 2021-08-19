Сидней, Австралия, 19 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Сиднее десятки доз вакцины от COVID-19, предназначенных для иммунизации медицинских работников, были введены не тем гражданам после того, как неизвестные использовали онлайн-ссылку, чтобы записаться на прививку. Об этом 19 августа сообщил телеканал Nine News.

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Местная полиция утверждает, что около 60 человек забронировали время на прием, нарушив порядок очереди.

По данным предварительного расследования, гражданам была незаконно предоставлена онлайн-ссылка на бронирование, что позволило им получить вакцину раньше, несмотря на то, что они не имели права на приоритетный порядок прохождения иммунизации COVID-19.

Полиция сообщает, что бронирования были сделаны через онлайн-сервисы министерства здравоохранения Нового Южного Уэльса. Предполагается, что в мошенничестве могут быть замешаны должностные лица, знающие алгоритмы работы системы.