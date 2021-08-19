Сидней, Австралия, 19 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции 19 августа, премьер-министр самого густонаселенного штата Австралии Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян заявила, что несмотря на рекордное число привитых от COVID-19, за последние сутки в регионе был выявлен рекордный 681 новый случай коронавируса. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

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18 августа вакцину от COVID-19 получили более 110 тысяч человек, в результате чего в штате было поставлено суммарно 5,5 миллиона прививок. Но, по словам Береджиклян, по крайней мере 59 человек из 681 заразились на территории штата.

За последние 24 часа в Новом Южном Уэльсе еще один человек скончался от COVID-19. Он находился на девятом десятке жизни.

Бережиклян также объявило о том, что локдаун в штате был продлен до 12:01 28 августа по местному времени.