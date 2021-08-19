В Москве начата реставрация двух усадеб промышленников Кнопов
Москва, 19 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Москве в Колпачном переулке приступили к реставрационным работам двух исторических усадеб знаменитых столичных промышленников Кнопов, сообщается на портале мэра столицы.
Исследование и подготовка к реставрации памятников архитектуры, которые были построены на рубеже
Специалисты отреставрируют парадные залы, жилые комнаты, лестницы, кровли зданий и ограду. Завершить реставрацию планируется в 2023 году. После этого в одном из зданий может быть открыт музей династии промышленников Кнопов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мещанском районе Москвы на проспекте Мира дом 25 отреставрируют особняк начала XIX века.
Читайте подробнее: В Москве отреставрируют особняк начала XIX века